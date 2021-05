Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 74

Dans l’épisode 74 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Aujourd’hui Léo a invité ses amis à la maison. Les Pellissard se préparent à les accueillir pour les mettre à l’aise. Chez les Cordule, Justine et les enfants se lancent dans la préparation de cookies. Pour une fois, Tom participe à l’activité car il est privé d’écran. Olivia vient confier Cayden à la famille Gayat. Elle a besoin de prendre un peu de temps pour elle et cela fait plaisir à Olivier et Souk de s’occuper de leur petit-fils. Elle a rendez-vous avec ses frères et sœurs pour reprendre petit à petit le sport.