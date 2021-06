Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 76

Dans l’épisode 76 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Ambre à rendez-vous chez le coiffeur pour tester sa coupe de mariage. Elle a très envie de plaire à Alexandre le jour J. Maintenant qu’elle a trouvé sa coupe de cheveux, il faut passer au maquillage. Aujourd’hui pour la Saint-Valentin, Tom invite sa petite copine à la maison. Il se fait beau pour elle et lui prépare plein de surprises. Chez les Gayat, on s’occupe de divertir Nolane qui s’est cassé la jambe en jouant au basket. Mélanie Gonzalez prépare sa petite dernière Cléo à la propreté. Elle va bientôt intégrer la petite section et elle doit être propre avant d’y aller.