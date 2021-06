Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 77

Dans l’épisode 77 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Cette après-midi, Camille et Nicolas ont décidé d'emmener les enfants Santoro faire du poney. Alessio et Nino sont un peu réticents car ils n’aiment pas l’équitation. Camille et Nicolas acceptent de les laisser exceptionnellement à la maison. En échange, ils vont devoir avancer sur leurs devoirs. Justine et Steeve Cordule essaient de motiver leurs enfants afin qu’ils préparent un dîner de Saint-Valentin. Pour une fois, les parents vont se faire chouchouter par les enfants. Aujourd’hui, malgré le froid et les premiers flocons de neige, la famille Gomez organise une activité extérieure. Florian propose une session basket dans la neige mais la météo va vite s’en mêler !