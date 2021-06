Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 78

Dans l’épisode 78 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Aujourd’hui, Alexandre et Amandine emmènent leurs enfants voir le père Hervé pour préparer la cérémonie de baptême. Ils ont besoin de l’avis des enfants avant de pouvoir les baptiser. Pour profiter de la Saint-Valentin en amoureux, Mélanie et Franck Gonzalez vont déposer les enfants chez la famille. Chez les Blois, ce n’est pas la même ambiance pour la Saint-Valentin. Diana et Gérome font manger les enfants dans leurs chambres pendant qu’ils profitent dans le salon. Chez les Gayat, Olivia a prévu une surprise pour la famille. Elle a acheté un terrain pour sa future maison et a hâte de montrer son nouveau lieu de vie à toute la famille.