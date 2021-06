Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 79

Dans l’épisode 79 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Pour le mariage des Dol, Jade et Maëlys ont essayé des robes spéciales. Elles ont besoin de l’avis de leur maman. Son avis est assez tranché et elle aimerait choisir les robes à la place de ses filles. Les Gonzalez se préparent pour la Saint Valentin. Ils ont la chance d’avoir Nino qui aide à préparer le repas et la décoration pour ses parents. Chez les Santoro, Camille change la décoration de la maison. Elle a reçu un portrait d’elle pour sa baby-shower, elle décide donc de refaire la décoration avec les portraits de toute la famille.