Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 81

Dans l’épisode 81 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Découvrez la famille Cobelli ! Estelle et Ludovic sont les heureux parents de 10 enfants : Cindy 20 ans, Carla 19 ans, Victoria 15 ans, Vanessa 14 ans, Alexandre 11 ans, David 8 ans, Vincent 7 ans, Marine 5 ans, Dylan 2 ans et le petit dernier Jason 6 mois. La famille part s'installer au Canada, car même avec 10 enfants, tous les rêves sont réalisables. Aujourd’hui chez les Dol, on fête l'anniversaire de Maëlys. La chipie de la famille va avoir le droit à des surprises aujourd’hui. C’est un grand jour pour Théo Gayat. Il va pour la première fois rencontrer la famille de Marie. Ils vont également annoncer leur projet de bébé à la famille de Marie. Les Pélissard profitent d’une journée calme pour profiter d’une sortie au parc tous ensemble.