Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 82

Dans l’épisode 82 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Les Dol sont prêts pour la grande Boum de Jade et Maëlys. Elles ne se doutent encore de rien ! Elles sont très heureuses et très reconnaissantes envers leur maman. C’est une réussite complète pour la première Boum des filles. Chez les Cordule, c’est séquence nostalgie. Chloé demande à Justine et Steeve de ressortir les albums photos. L’occasion de se remémorer de très bons souvenirs en famille. Les Cobelli sont bien installés au Canada, leur quatorzaine obligatoire est enfin terminée. Ils vont pouvoir découvrir leur quartier et sympathiser avec leurs nouveaux voisins ! Les Blois préparent leurs valises. Ils ont rendez-vous chez le frère de Diana pour un week-end en famille.