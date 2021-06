Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 86

Dans l’épisode 86 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Rofrane et Sarah se confient sur leurs difficultés de maman de quadruplés. Rofrane est contente de se confier sur ses inquiétudes à une maman qui a vécu les mêmes épreuves qu’elle. Pour le mariage des Dol, Maëlys décide de préparer un discours pour souhaiter un beau mariage à Ambre et Alexandre. Elle fait appel à sa sœur Jade pour l’aider à rédiger le discours. Avant leur retour en France, les Weiner font le tri des jouets et livres pour alléger leurs valises. La grande réunion de la famille Blois se termine par un grand repas familial. Les enfants mangent dans le salon et les adultes dans la cuisine.