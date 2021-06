Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 89

Dans l’épisode 89 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Les filles Pellissard se préparent pour le week-end à Paris ! Il est temps de dire au revoir aux garçons. Il est rare que les Pellissard se séparent comme ça. Chez les Gonzalez, le rendez-vous du coiffeur c’est une fois par mois et les enfants savent exactement ce qu’ils veulent et n’en sortent pas sans la coupe parfaite. Cela fait plusieurs mois que Camille Santoro sait le sexe de son futur enfant mais elle parvient à garder le secret. Il y a quelques jours, les Blois ont appris qu’ils allaient devoir quitter leur maison dans 2 ans et demi. Ils comptent bien trouver leur nouvelle maison de rêve avant la date butoire. Les Lebon ont invité des amis à la maison pour une soirée Karaoké. La musique fait partie de leur quotidien !