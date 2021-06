Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 90

Dans l’épisode 90 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Plus les mois passent, plus Camille Santoro avance sur la décoration de la chambre du bébé. Elle n’a pas pu s’empêcher d’acheter en secret des vêtements de la couleur du sexe du bébé. Et Camille révèle enfin que son bébé est une fille ! Pour le retour en France des Weiner, les enfants vont devoir passer un contrôle pour pouvoir continuer l’école à la maison. Les filles Pellissard sont enfin arrivées à Paris ! Pendant ce temps, Alexandre et les garçons profitent du calme à la maison. Ce matin, les Dol vont choisir la musique d’entrée de leur mariage. Ils ont à cœur de faire participer tous les enfants dans le choix de la musique parfaite.