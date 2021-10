Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 06

Amandine Pellissard est partie quelques jours pour renouer avec sa mère. Elle a laissé son mari Alexandre seul avec les 8 enfants. Dès le matin, il doit faire preuve d'autorité pour ne pas se laisser déborder. Florie et Bastien Galli visitent un appartement qui semble idéal pour eux. Arthur, l'ainé des 5 enfants le valide aussi ! C'est un nouveau départ, ils ont hâte de déménager. Nasser et Rofrane Bambara, tous les deux d'origine marocaine, apprennent l'arabe à leurs enfants. C'est important pour eux de transmettre et faire perdurer leur culture. Alexandre Pellissard est fier de lui. Il a réussi seul à préparer et amener les enfants à l'école, et tout ça dans les temps ! Amandine est rassurée. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 06