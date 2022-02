Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 100

C’est un jour symbolique pour la famille Jeanson. Aujourd’hui, Marie-Alix et Alexandre fêtent 16 ans de mariage ! Le pèlerinage touche à sa fin et les enfants ont hâte d’arriver à la prochaine étape. Le conteneur de la famille Vantorre est arrivé ! Les enfants sont très excités d’ouvrir les cartons et de retrouver leurs affaires de Martinique. La cérémonie de renouvellement de vœux de mariage de Céline et Fabrice est terminée. Place maintenant à la fête ! Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 100.