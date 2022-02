Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 102

La famille Dunand est arrivée dans son camping sur l’île d’Oléron. Il est temps de vider la voiture et de préparer les chambres. Les vacances commencent vraiment pour les Dunand. Aujourd’hui, c’est journée bricolage pour Alexandre et Léo. Maintenant que Léo est grand, il est temps de changer ses meubles. Avec le petit dernier Jean Zéphirin qui arrive, le sujet d’une nouvelle maison revient de plus en plus. Aujourd’hui, c’est la baby shower de bébé mystère chez les Gonzalez. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 102.