Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 103

La famille Galli organise une sortie à l’aquarium. Les enfants sont émerveillés par tous les aquariums et passent un très bon moment ! Comme Léo a obtenu son brevet, Amandine et Alexandre ont décidé de lui offrir un piano pour son anniversaire. Aujourd’hui, Louise et Mia Orgeval partent faire du cheval. La baby shower de bébé mystère Gonzalez peut commencer ! Ils ont réuni toute la famille et leurs amis pour l’occasion. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 103.