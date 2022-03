Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 106

La mission course commence pour Amandine et Léo. Amandine a déjà le parcours bien en tête et Léo est là pour l’épauler. De leur côté, les Dunand arrivent à la plage. Après toutes les galères, ils peuvent enfin profiter des vacances. Aujourd’hui la famille Bambara organise une sortie trampoline. Même si les enfants rechignent pour faire l’activité, dès qu’ils posent le pied sur le trampoline, ils oublient tout. Le couché chez les Orgeval est très organisé. Louise prend le temps de coucher tous les enfants et de consacrer du temps avec chacun. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 106.