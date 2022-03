Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 112

Première journée de vacances pour la famille Jean Zéphirin. Ils profitent en famille du beau temps et de la piscine. La famille Pellissard va fêter les anniversaires de Léo et Luna ! Pour l’occasion, Amandine et Alexandre ont invité la maman d’Amandine pour faire une surprise aux enfants. Le match pour la bataille du temps d’écran continue pour Louise et Kévin. Malheureusement, les enfants gagnent le match de baby-foot et repartent avec 3h d’écran par jour. Pour aider les enfants à s’imprégner de leur nouvelle vie, Aurélie et Mathieu Vantorre les emmènent visiter leur nouvelle école. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 112.