Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 117

Rofrane et Nasser Bambara déposent pour la première fois leurs enfants à l’école. C’est une grande émotion pour eux, mais ils sont fiers de la réaction des quadruplés. La famille Vantorre dépose aussi les enfants dans leurs nouvelles écoles. Cette rentrée est aussi dure pour les enfants que pour Aurélie. Marceau Gonzalez rencontre enfin ses 7 grands frères. Tous les enfants sont heureux de le rencontrer. Le moment est rempli d'émotions. C’est jour de fête chez les Pellissard. En plus des anniversaires de Léo et Luna, La mère d’Amandine vient faire une surprise à toute la famille ! Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 117.