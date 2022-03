Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 120

Florie et Bastien profitent de la rentrée des triplés pour passer du temps avec petit Paul. Cette petite parenthèse enchantée leur permet aussi de prendre du temps pour eux. Pour bien finir la journée, ils décident de sortir au parc avec tous les enfants. Il est temps pour Rofrane et Nasser de récupérer les quadruplés. Pour cette première rentrée, ils décident de terminer la journée avec un goûter au soleil. C’est officiel, Noée est maintenant une Orgeval même sur le papier ! Louise et Kévin sont comblés de bonheur. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 120.