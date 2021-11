Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 16

Le désormais célèbre rendez-vous de fin de journée suit le quotidien XXL et les grandes étapes de la vie d’incroyables familles nombreuses où tout se vit en XXL.Toutes très différentes, elles ont décidé d’ouvrir leurs portes et leurs cœurs avec autant d’évènements que de galères du quotidien. Préparez-vous à suivre ces familles dans toutes les étapes classiques de la vie de famille où tout se vit en XXL mais aussi lors d'événements exeptionnels comme des vacances entre joies et mésaventures, des annonces de grossesse ou encore d’un mariage entouré de plein d’enfants ! Continuez de partager le quotidien de ces familles nombreuses où l’on voit la vie en XXL !