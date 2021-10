Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 01

Dans cette saison 04, de nouvelles familles vous ouvrent les portes de chez eux ! Entrez dans le quotidien de Raoudha, Stéphane Jean Zéphirin et leurs 7 enfants. Ils veulent prouver qu'on peut réussir avec une famille nombreuse malgré de modestes moyens. Sans voiture familiale, ils font leurs sorties en transports en commun. Aujourd'hui, direction la plage pour un pique-nique. L'occasion d'annoncer aux enfants la grossesse de leur maman Raoudha. Florie et Bastien Galli sont de retour. Avec 5 enfants dont des triplés, le bonheur s'entremêle souvent à la fatigue. Rencontrez enfin Aurélie et Cédric Dunand. Mariés depuis 4 ans, ils ont créé leur famille recomposée, unie et heureuse. Ils vivent paisiblement à 7 dans un immense chalet au cœur de la nature. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 01