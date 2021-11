Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 21

Mauvaise nouvelle chez les Pellissard. L'école a convoqué Amandine, la maman, afin de la prévenir que Léo n'avait pas travaillé de tout le trimestre. Ils ne sont pas favorable à son passage en seconde. Comment Amandine va-t-elle remotiver son fils ? C'est dans la préparation des valises que nous retrouvons la famille Bambara. En effet, dans quelques jours, Rofrane et ses quadruplés partiront en vacances au camping. Nasser, le papa, les rejoindra une semaine plus tard. Du côté des Dunand, c'est la fête dans le jardin, Maélie profite de son anniversaire avec ses amis et sa famille. Au programme : charades, déguisements, chasse au trésor et surtout gâteaux et bonbons ! La princesse de la journée se souviendra longtemps de ce beau moment. Pour les Galli, il est temps d'inscrire les triplés à la maternelle. Une tâche qui semblait plutôt simple … jusqu'à ce que les triplés s'en mêlent. Enfin, Raoudha et Stéphane Jean Zéphirin vous partageront une belle nouvelle. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 21.