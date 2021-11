Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 22

C'est le grand départ en vacances pour la famille Bambara. Rofrane et ses 4 enfants s'en vont au camping en Espagne. C'est la première fois que Rofrane part sans sa moitié. Nasser les rejoindra au cours des vacances. C'est la tête dans les cartons que nous retrouvons les Galli. Pour cette famille de 7, le déménagement arrive à grand pas. Bastien demande de l'aide à son fils Arthur pour transporter les cartons. Du côté des Saffré, la journée commence tranquillement. Céline choisit et repasse les vêtements de chacun de ses enfants. Celle-ci apprécie particulièrement quand ses enfants sont accordés vestimentairement. C'est à Nice que la Famille Jean Zéphirin nous accueille de nouveau. Raoudha, Stéphane et les enfants téléphonent à la sœur de Raoudha, qui vient tout juste d'accoucher. Suite aux restrictions sanitaires liées au Covid-19, ils ne peuvent pas lui rendre visite. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 22.