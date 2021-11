Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 23

C'est un jour important pour les Jean Zéphirin, en effet, ils vont découvrir le sexe du prochain membre de leur belle famille. Pour leur 8ème enfant, Raoudha et Stéphane ont choisi de laisser le mystère durer jusqu'au bout et d'organiser une gender reveal party. Alors, petite fille ou petit garçon ? Pendant ce temps-là, on retrouve Céline Saffré et sa fille Rose qui partent faire les courses. Elles ont deux heures avant que les plus grands sortent de l'école. Du côté des Galli c'est atelier construction, Florie est seule avec les enfants, elle essaye de les occuper tant bien que mal mais l'entente entre chacun est difficile. Une autre maman se retrouve seule avec ses enfants, Rofrane a pris la route des vacances direction le camping, les quadruplés ressentent déjà le manque de leur père. En espérant que leurs larmes arrêtent vite de couler ! Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 23.