Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 24

Enfin les vacances pour les Bambara, après 6 heures de route, Rofrane, ses quadruplés ainsi que les deux grands-mères et les deux tantes arrivent à Tossa de Mar en Espagne. Les enfants vont-ils réussir à prendre leurs marques dans le camping ? Pendant que certains sont en vacances, d'autres doivent réviser le Brevet. Léo Pellissard n'a plus le choix, il doit travailler s'il veut avoir son Brevet et surtout s'il veut passer en seconde. Amandine et Alexandre Pellissard veillent à ce que leur fils soit rigoureux dans ses révisions. Chez les Fanich, c'est toute la famille qui s'y met quand il s'agit des tâches ménagères. Et qui dit beaucoup d'enfants, dit beaucoup de pieds et donc beaucoup de chaussettes à trier et à ranger, une tâche que personne n'apprécie. Du côté des Galli, Bastien profite de sa pause déjeuner pour rentrer à la maison et s'occuper des triplés. Florie profite de ce moment-là pour préparer le repas tranquillement. C'est en recherche d'un stage pour son BAFA qu'on retrouve Louane Dunand. La jeune fille doit absolument trouver une date pour le passer avant l'été. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 24.