Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 25

Chez les Galli, c'est une journée pas comme les autres. En effet, les triplés fêtent leur anniversaire ! Pour l'occasion, Florie se lance dans la préparation de crêpes pour le petit déjeuner. Malheureusement, les enfants lui laissent peu de répit et ne cessent de l'interrompre. La journée commence à peine du côté des Jean Zéphirin mais Raoudha est déjà sur le pont depuis 6h30. Elle tente de réveiller ses enfants, qui eux, ne sont pas aussi matinaux. Stéphane vient en renfort et s'en mêle. On retrouve les Saffré dans leur belle et grande maison de 450 m². Chaque enfant à sa propre chambre, décorée de la manière qui lui plait. Céline et Fabrice nous font visiter les lieux. Direction Tossa de Mar en Espagne, les Bambara profitent de leurs vacances au soleil, seul Nasser manque à l'appel. Le père de famille ne devrait pas tarder à rejoindre sa famille. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 25.