Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 26

De retour du côté des Galli qui fêtent l'anniversaire des triplés. Lucie, Rose et Maxime ont trois ans. Pour cette occasion, les proches de la famille sont conviés, la fête peut commencer. L'ambiance n'est pas aussi festive chez le Jean Zéphirin. A peine rentrés de l'école, c'est l'heure des devoirs. Raoudha et Stéphane se mettent chacun dans une pièce et se répartissent les enfants. Pas facile de tous les garder concentrés ! Une fois 6 des 8 enfants déposés à l'école, Céline Saffré doit s'occuper de la maison. Une chose est sure, 8 enfants c'est du travail et surtout beaucoup de rangement. Midi sonne et c'est déjà l'heure de récupérer sa petite tribu pour la pause déjeuner. Une fois encore, Céline Saffré doit être efficace ! C'est au soleil et au bord de la piscine que la famille Romero se détend. Rachel profite de ce moment pour discuter de sa fête d'anniversaire. En effet, dans quelques mois, elle aura 20 ans. Sa soirée sera-t 'elle à la hauteur de ses espérances ? Chez les Bambara, c'est les vacances, la famille essaye de profiter du temps libre pour se réunir autour d'un bon petit déjeuner. Malheureusement, ce n'est pas gagné. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 26.