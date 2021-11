Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 27

C'est en vacances en Espagne qu'on retrouve les Bambara, aujourd'hui, activités piscine et parc. Mais avec 4 enfants, l'organisation n'est pas facile, il faut avoir les yeux partout. Heureusement, les grands-mères et les tantes sont là pour aider Rofrane en l'absence de Nasser. C'est en pleine préparation qu'on retrouve Maélie et Léanne Dunand. Lors du jour officiel du Gala de GRS, toute la famille n'avait pas pu être présente. Les deux sœurs se remettent en condition pour reproduire la chorégraphie. Florie et Bastien Galli profitent d'un moment privilégié, au calme, avec leur fils Paul. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que Maxime et Arthur les rejoignent. Les enfants Romero, quant à eux, profitent de l'absence de leur parent pour organiser une soirée avec leurs cousins. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 27.