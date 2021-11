Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 29

C'est le jour J pour les Galli, le grand déménagement est arrivé. Maxime et Arthur sont chez leur grand-mère. Florie et Bastien doivent donc gérer les cartons mais aussi Rose, Lucie et Paul, qui s'impatientent. Du côté des Jean Zéphirin, il faut s'organiser. Pendant que Raoudha s'occupe des shampoings des plus petits, Deynis, le frère de 14 ans surveille Ruben. Dans quelques semaines, Alexandre Dol ouvrira sa société. Toute la famille le soutien et l'accompagne dans les démarches. La mission du jour est de trouver un véhicule adapté à sa nouvelle activité pour un tarif intéressant. Du côté des Fanich, Franck laisse ses outils pour enfiler son tablier de cuistot. Il prépare le plat préféré de ses enfants. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 29