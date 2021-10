Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 02

Découvrez la famille Romero, de vrais gitans au cœur XXL. Souad, Mario et leurs 5 enfants vous embarquent dans un quotidien pas si ordinaire. Avec une maman femme de ménage et un père gardien de déchetterie, les enfants ont rapidement assimilé les valeurs du travail. Partez également à la rencontre de Céline et Fabrice Saffré. Parents d'une tribu de 10 enfants, dont 8 issus de leur union, c'est une vraie famille nombreuse. Ce soir, c'est crêpe party pour la famille Dunand, qui reçoit les petits copains de Louane, Léanne et Célia. Parti de rien, Fabrice Saffré est aujourd'hui chef d'une entreprise de plus de 50 salariés. Un métier dont il est fier, mais qui nécessite de nombreuses concessions. Les parents de la famille Jean Zéphirin s'apprêtent à annoncer la grossesse de Raoudha aux enfants. Elle leur a concocté une surprise... Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 02