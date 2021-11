Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 30

Le déménagement se poursuit pour Florie et Bastien Galli. Une grosse journée de rangement les attend avant que leurs enfants soient de retour. Maxime et Arthur sont chez leur grand-mère et Lucie et Rose chez leur grand-père. Direction les Saintes-Maries-de-la-Mer pour la famille Romero. Mario y retrouve un ami, accompagné lui aussi de sa famille. Au programme : balade en bateau et visite d'un musée de la culture Gitane. Le mariage d'Ambre et Alexandre Dol arrive à grand pas. Qui dit mariage dit enterrements de vie de jeune fille et de vie garçon. Alexandre Dol est parti en Espagne 5 jours avec ses amis pour l'évènement. Ambre reste avec les enfants et en profite pour raconter le sien. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 30