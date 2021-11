Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 31

Nous retrouvons les Gonzalez et leurs 7 enfants, après plusieurs semaines sans nouvelle. Mélanie et Franck ont une annonce importante à faire à leur petite tribu. Ils organisent une réunion de famille dans le jardin. Quelle sera la réaction des enfants suite à l'annonce de Mélanie et Franck ? La date du mariage d'Ambre et Alexandre Dol se rapproche et la liste des choses à faire ne désamplifie pas. Cette situation ne manque pas de stresser la future mariée. Du côté des Saffré, l'heure du diner a sonné. Récemment, un plan de table a été mis en place pour éviter les disputes entre les enfants. Chaque soir, le sujet "qui va s'asseoir à côté de maman" provoquait des tensions. Mais finalement, pas sûr que ce plan de table suffise à apaiser les plus jeunes … Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 31.