Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 03

C'est vraiment les montagnes russes pour les enfants de la famille Jean Zephirin. Pensant avoir la dernière console, ils apprennent finalement que leur maman Raoudha est enceinte. La famille Pellissard est de retour pour cette saison 04. Maman de 8 enfants, Amandine veut renouer avec sa mère après un an sans nouvelles. Emilie et Franck Fanich rejoignent Familles Nombreuses. Avec 7 enfants dont un huitième à venir, ils veulent prouver que tout est possible même avec une grande famille. Il y a un an et demi, ils se sont lancés dans un projet fou : acheter et rénover complètement leur nouvelle maison. La famille Dunand partage un repas avec les trois petits copains de Louane, Léane et Célia. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 03