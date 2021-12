Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 40

Le grand jour est arrivé pour la famille Jean-Zéphirin. Aujourd'hui, Raoudha et Stéphane se marient entourés de l'amour de leurs enfants et de leurs proches. Un grand moment d'émotion pour tous ! Les travaux de la maison des Fanich avancent bien. Pour récompenser l'aide et la patience des enfants, Franck a décidé de les inviter au fast food. La journée a démarré fort pour la famille Galli. Heureusement, Tata Karine arrive à la rescousse. Au programme de la journée : une balade au parc ! Chez les Gonzalez, une grande surprise se prépare. Franck a organisé un shooting photo pour la fête des mères. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 40.