Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 41

Raoudha et Stéphane Jean-Zéphirin se sont enfin dit "OUI" pour la vie. L'humeur est à la fête et à l'amour ! Direction le jardin public pour poursuivre les festivités. Avec peu de moyens, ils ont à cœur de montrer que tout est possible. Chez les Galli, l'aménagement dans le nouvel appartement se poursuit. Au programme du jour : monter le lit d'Arthur. Le plus grand de la fratrie peut compter sur l'aide de son petit frère Maxime. C'est une journée un peu différente qui commence pour la famille Saffré. Pour la fête des mères, Fabrice a organisé une journée à Arcachon pour sa femme et les enfants. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 41.