Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 43

Les Van Der Auwera se préparent à partir en vacances dans leur région de cœur, les Pyrénées orientales. Avec 11 valises à préparer, il n'y a pas une minute à perdre. Ambre Doll est en repos aujourd'hui et compte bien profiter de ses 5 enfants. Aujourd'hui, elle leur a préparé une surprise : une journée à la mer ! La famille Saffré profite également d'une journée plage à Arcachon. Pour la fête des mères, Céline est comblée d'amour et de cadeaux. Être maman, c'est le plus beau rôle de sa vie ! Les parents Dunand eux, profitent d'un petit week-end en amoureux. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Episode 43.