Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 50

Aujourd’hui, la famille Dol se rend au domaine de leur mariage. Ambre et Alexandre se rapprochent du plus beau jour de leur vie. Ils ont hâte de profiter du mariage en famille, mais le stress monte à l’approche de la cérémonie. Les Van der Auwera sont enfin rassemblés. Même une séparation d’une journée est compliquée. Maintenant qu’ils sont réunis, ils peuvent continuer à profiter des vacances ensemble ! De leur côté, la Famille Fanich rend visite à Tata Nanou et profite de sa grande salle de jeu pour s’amuser. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 50.