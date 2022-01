Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 51

C’est le jour J pour Alexandre et Ambre, la pression monte du côté des garçons qui sont en retard pour la cérémonie. Il tarde à Alexandre de découvrir Ambre dans sa robe. Du côté de la famille Dunand, ce sont les vacances que l'on prépare. Une réunion de famille est nécessaire pour trouver la destination qui plaira à tout le monde. Avant d’être papa, Franck Fanich était chanteur et il adore partager ses chansons avec sa famille. Il compte bien partager sa passion avec ses enfants. Chez la famille Romero et la famille Jean Zéphirin, le foot est une passion commune. À l’occasion d’un grand match de l’équipe de France, les deux familles ont préparé une soirée spéciale pour supporter les Bleus. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 51.