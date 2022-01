Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 52

Alexandre et Ambre sont fin prêts à se dire “oui”. La cérémonie peut enfin commencer. C’est maintenant officiel, Ambre et Alexandre sont mari et femme. Ce matin, les quadruplés Bambara ont décidé de mener la vie dure à Rofrane. Pour calmer les enfants, elle a sa petite technique à elle : chanter des comptines. Pour partager avec ses enfants sa passion pour la musique, Franck Fanich a loué un studio pour enregistrer une chanson qu’il a composée. Évidemment, les enfants apportent leur pierre à l'édifice. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 52.