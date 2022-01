Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 53

Ambre et Alexandre s'apprêtent à prononcer leurs vœux de mariage. L’émotion est grande entre les jeunes mariés. La fête peut enfin commencer ! Quand l’heure des devoirs arrive pour les Fanich, Émilie prend le temps avec ses 7 enfants pendant que Franck s’occupe des travaux. Aujourd’hui, la famille Gonzalez fête les 2 ans de Cléo. Pour l'occasion, ils ont fait appel à une entreprise qui préparera son anniversaire sur le thème de "Minnie". Cléo est émerveillée par la décoration et a des étoiles plein les yeux et les surprises ne font que commencer ! Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 53.