Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 54

Maintenant que la cérémonie est terminée, la fête peut commencer ! La famille Dol met le feu et célèbre ce mariage comme il se doit. Ambre et Alexandre terminent la soirée par une danse qu’ils ont préparée spécialement pour l’occasion. Le baptême des enfants Galli approche, Florie continue les préparatifs et part acheter les tenues des enfants. Elle souhaite qu’ils soient assortis pour la cérémonie. Chez les Fanich, Émilie prépare l’arrivée du bébé. Elle demande de l’aide à sa sœur pour faire le tri des vêtements. Léo Pellissard s’est trouvé une nouvelle passion pour le piano. Amandine et Alexandre ont décidé de l’inscrire à des cours de solfège et de lui acheter un nouveau piano. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 54.