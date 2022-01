Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 55

Aujourd’hui c’est la reprise des compétitions pour la famille Jean Zéphirin. Pour Deynis, c’est la grande reprise et pour Emma, c’est sa première compétition officielle. Faites connaissance avec la famille Vantorre. Aurélie et Mathieu sont les heureux parents de Mathias 11 ans, Amélie 9 ans, Angélie 8 ans et Maxence 1 an. Vivez avec eux leur nouvelle vie à 6 de la Martinique à Marseille. Cindy et Sébastien Van der Auwera viennent de recevoir leur faire part de leur mariage. Ils ont hâte de les envoyer à tous leurs proches. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 55.