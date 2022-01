Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 58

La famille Blois fait son retour dans l’aventure des familles nombreuses. Beaucoup de choses ont changé depuis. Clara va partir s’installer à Lyon pour les études et Mathéo a trouvé du travail. Chez les Jean Zéphirin, Raoudha et Stéphane cherchent un lieu pour partir en vacances. Mais avec les enfants autour d'eux, l’opération est compliquée. Avant de rejoindre Marseille, la famille Vantorre part assister au spectacle de gym d’Angélie et Amélie. Après l’essayage de costume pour Franck, c’est maintenant Mélanie Gonzalez qui se prépare pour le mariage. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 58.