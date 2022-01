Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 61

Toujours sans nouvelles de la wedding planner, les Van der Auwera commencent à paniquer. Cindy et Sébastien essayent tant bien que mal de la contacter, mais restent sans réponse… Le mariage va-t-il être annulé ? Aujourd’hui, c’est réunion de famille chez les Romero. Souad et Mario profitent de l'arrivée des 20 ans de leur aînée Rachel pour préparer l'organisation de l'anniversaire avec toute la famille ! Pendant que Gérôme et Diana sont en week-end, les enfants Blois prévoient une sortie à la plage, mais ils sont stoppés par le mauvais temps... Rien n'arrête la famille Blois, le pique-nique à la plage se transforme en pique-nique dans le salon. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 61.