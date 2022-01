Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 60

C'est le grand jour, la famille Galli entre dans l’église pour la cérémonie de baptême des enfants. Lucie, Rose, Maxime et Paul sont enfin baptisés. C'est une étape très importante de réalisée pour Florie et Bastien. Le renouvellement des vœux de mariage de Mélanie et Franck arrive. Avec lui, vient inévitablement l'enterrement de vie de jeune fille et de garçons. Ils ont laissé leurs amis s'occuper de l'organisation pour garder la surprise. J-1 avant le renouvellement des vœux de mariage des Van der Auwera. À la veille de la cérémonie, la wedding planner est injoignable… Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 60.