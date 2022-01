Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 62

Franck et Mélanie Gonzalez partent pour leur enterrement de vie de jeune fille et de garçon. Pour ce week-end, ils laissent leurs enfants à Julie, la baby-sitter, qui garde les enfants depuis qu’ils sont tout petits. Ils peuvent partir sereins. Pour la fête des pères, tous les enfants Blois s'investissent pour préparer une belle surprise à Gérôme. Cédric Dunand a une idée pour les vacances : Partir faire du camping avec toute la famille dans la nature. Les enfants sont très excités, mais Aurélie qui aime avoir son petit confort, est plus sur la réserve… Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 62.