Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 65

Après la cérémonie, les Van der Auwera annoncent le début la fête ! Elle s’ouvre sur une chanson surprise des enfants pour Cindy et Sébastien. Stéphane et Raoudha Jean Zéphirin vont annoncer aux enfants qu'ils partent bientôt en vacances. Ils ont préparé une petite blague : faire croire aux enfants que les vacances sont annulées. Mais une fois que le pot aux roses est révélé, les enfants sautent de joie et dansent dans le salon ! Afin d'être efficace pendant leurs vacances spéciales "camping en nature", les Dunand s'entraînent à installer les tentes. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 65.