Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 64

Cindy et Sébastien se redisent enfin oui ! L’émotion est grande, le rêve devient enfin réalité. Ils vivent enfin la cérémonie de mariage qu'ils attendaient depuis des années. De leur côté, Mélanie et Franck Gonzalez sont enfin de retour au moulin ! Leur week-end en amoureux leur a permis de s’évader, mais ils sont très heureux de retrouver leurs enfants. Pendant ce temps, chez les Romero, la réunion de famille se termine. Et comme toujours ils se lancent dans un mini-concert familial. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 64.