Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 68

La famille Blois attend ça depuis 2 ans et aujourd’hui la récompense est là ! Ils partent enfin en vacances avec toute la famille. Pendant ce temps, premier réveil compliqué pour les Dunand. Ils font face à la réalité du camping sauvage. Maintenant qu’ils sont réunis, il faut répartir les enfants dans les deux mobil-homes. C'est un grand jour pour Mélanie et Franck Gonzalez. Ils ont rendez-vous pour l’échographie du second trimestre. Franck va enfin découvrir le sexe du bébé, il est impatient d’enfin découvrir faire la surprise ! Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 68.