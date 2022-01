Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 77

C’est le grand jour pour les Gonzalez ! Franck découvre Mélanie dans la robe de leur premier mariage. Pour l'occasion, les enfants ont préparé un discours pour leurs parents. Tout le monde est très ému, mais maintenant place à la ! Il y a quelques jours, Adèle Saffré a eu un accident. Elle est de retour à la maison, tout va bien et la famille va pouvoir partir en vacances. Deynis et Stéphane Jean Zéphirin est double champion de France ! Ils ramènent deux médailles à la maison et n'attendent qu'une chose, partager sa avec le reste de la famille. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 77.