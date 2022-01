Familles nombreuses : la vie en XXL - S04 Episode 74

Pendant que Stéphane et Deynis sont à Paris, le reste de la famille Jean Zéphirin prépare une sortie à la plage. Louane Dunand passe aujourd’hui le BAC de Français. Aurélie et Cédric font tout pour la soutenir pour cette épreuve importante. C’est une catastrophe pour les Blois, une nouvelle journée pluvieuse débute… Pour se changer les idées, Diane propose aux enfants de partir manger à l’extérieur tous ensemble. Malheureusement pour les Gonzalez, Franck s’est blessé au travail et ne pourra pas faire l’ouverture de bal avec les enfants… Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 74.